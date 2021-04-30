شهدت الحلقة ال 17 من مسلسل “حرب أهلية” مفاجأة كبرى، بعدما استعانت النجمة يسرا بزوجها الحقيقي خالد سليم ليظهر ضمن مشاهد العمل لأول مرة، علما أن خالد بعيد عن الأضواء ولا يظهر في أي مناسبة فنية رغم أنه شقيق الفنان هشام سليم وابن رئيس النادي الأهلي والممثل الراحل صالح سليم.

خالد سليم ظهر كضيف شرف المسلسل بشخصية أقرب لشخصيته في الواقع وهي رجل أعمال، وقدم دور والد صديق جميلة عوض ابنة يسرا ضمن أحداث المسلسل، حيث سافرت “مريم” يسرا إلى الجونة لتلتقي بابنتها “تمارا” جميلة عوض، وهناك تتعرف على صديقها ووالده.



وتم التنويه في تتر حلقة اليوم لظهور خالد صالح سليم ضيف شرف الحلقة، وقدم في البداية مشهدا جمعه بجميلة عوض وعمرو صالح، وفي مشهد آخر تعرف على يسرا، وظهر معجبا بها ويحاول التقرب منها.

مسلسل “حرب أهلية” بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلي، برلنتي فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب.