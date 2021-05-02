نرمين الفقي النجمة المصرية التي تقترب من الخمسين والتى تعد من أكثر النجمات التى يتميزن بملامح جميلة وعيون واسعة كما انها تعتني بنفسها وبجمالها على أكمل وجه، بدءًا من بشرتها وحتى شعرها الذي تتميز به منذ بداية مشوارها الفني من سنوات طويلة ولم تتبدل ملامحها ورشاقتها.

كما أنها تعطي اهتمامًا كبيرًا لصحتها فهي ممارسة للرياضة بشكل يومي للحفاظ على رشاقتها والتخلص من أى طاقة سلبية كما أنها أكدت تناول المشروبات الطبيعية التى تغذى بشرتها وتناول الماء الساخن بكثرة لأنها تساعد على تفتيح المسام وترطيبها وعدم وجود تجاعيد في الوجه والجسم.

في إحدى اللقاءات التلفزيونية أكدت الفنانة نرمين الفقي انها تعشق الأكلات المصرية الدسمة مثل: (المحشى والبشاميل والحمام)، لكنها تتناولها بكميات أقل بجانب أنها تحرص على تناول بعض المشروبات مثل: (الشاي الأخضر النعناع والزنجبيل بالليمون والنعناع)، وأضافت أنها تقوم بتحضير مشروب ديتوكس خاص بها مكون من ماء دافئ و شرائح خيار وليمون وزنجبيل و ثمرة تفاح أخضر.

ولكن هل سر حفاظ نرمين على جمالها هو عدم زواجها حتى الآن؟ بالطبع لافهناك العديد من النجمات المتزوجات يتمتعن بجمالهلن الفائق رغم تجاوزهن سن الأربعين، لكن نرمين الفقي من الفنانات اللاتي يتمتعن بجمال شديد ورشاقة وقوام ممشوق فهي حريصة على الحفاظ على رشاقتها و ممارستها للرياضة بشكل يومي وهو ما يثير إستغراب جيلها لقدرتها على القيام ببعض التمرينات الصعبة;فرغم تجاوز عمرها الأربعين عامًا إلا أنها لم تتزوج حتى الآن.

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ففي إحدى اللقاءات كشفت الفنانة نرمين الفقي سر عدم زواجها قائلة: «كانت والدتى ترفضهم جميعًا»،، وذلك خلال حلولها ضيفة على إحدى البرامج الفضائية، حيث قالت إنها في مراهقتها تقدم لها الكثير من الشباب الجيدين، ولكن والدتها كانت ترفضهم نظرا لارتباطها الشديد بها لكونها ابنتها الوحيدة.

وأضافت نرمين: أنها بعد ذلك انشغلت بمرض والدتها، حيث أصيبت بورم حميد في المخ، وعلى الرغم من أنه حميد وتمت إزالته، لكنه أثر عليها، وهو ما جعلها ترافقها في الكثير من الأوقات.أما عن أسباب عدم ارتباطها بعد وفاة والدتها، قالت: “بعد وفاة والدتي فتحت الباب، وياريتني ما فتحته، لأني شوفت حاجات وجعتني أوي، الناس فاكرة إني عايزة أرتبط برجل غني، لكن أنا عايزة رجل بجد، والرجل يظهر من أفعاله واحتوائه للمرأة”.

وأضافت نرمين الفقي حول عدم زواجها، قائلة: “كل شيء يعود إلى القسمة والنصيب وأنا أؤمن بأن الحياة لا تعطي للإنسان كل شيء فأنا لدي عائلة رائعة وناجحة في عملي ولكن لم تأتِ لي فرصة الزواج”.

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