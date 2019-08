مفاجأة.. اليسا تعلن اعتزالها الغناء وتشبه الوسط الفني بالمافيا!

فاجأت النجمة اللبنانية إليسا جمهورها بإعلانها أنها ستعتزل الغناء وطرح الألبومات قريباً، وتحديداً بعد طرح ألبومها الجديد الذي تحضّر له حالياً.

وكتبت اليسا في تغريدة مفاجئة عبر حسابها على تويتر: “أحضّر ألبومي الجديد بكثير من الحب والشغف. ويعود سبب ذلك إلى أنه سيكون ألبومي الغنائي الأخير في مسيرتي الفنية. أعلنُ لكم هذا الخبر بحزن كبير ولكن بقناعة تامة لأنني لم أعد أستطيع العمل في مجال يشبه المافيا. لم يعد بإمكاني أن أكون منتجة في الفن بعد اليوم”.

I am preparing this new album with a lot of love and passion. The reason is that it will be the last one in my career. I am announcing this with a heavy heart but with a lot of conviction because I can’t work in a field that is similar to mafias. I can’t be productive anymore

— Elissa (@elissakh) August 19, 2019