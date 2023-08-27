يعتبر أحمد حلمي وزوجته منى زكي الثنائي الأشهر في الوسط الفني، واللافت انهما يحتفلان بعيد ميلادهما في نفس اليوم 18 نوفمبر.

الأمر الذي جعل الجمهور يتسائل عن سنة ميلاد كل منهما وفارق العمر بينهما، وفي السطور التالية فارق العمر بينهما :

فارق العمر بين منى زكي وأحمد حلمي

أحمد حلمي من مواليد 18 نوفمبر عام 1969، ويبلغ من العمر 52 عامًا، أما الفنانة مني زكي فهي من مواليد 1976 وتبلغ من العمر 45 عامًا، والفارق بينهما هو 7 سنوات.

قصة حب أحمد حلمي ومنى زكي

كشف الفنان أحمد حلمي، خلال استضافته في برنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، عن بداية تعارفه بزوجته الفنانة منى زكي، قائلا: «كنت فى بداية مشواري الفني وكنت في مجال الديكور وكنت أقدم برنامج الأطفال، وكنت معجباً بالفنانة منى زكي جدا كممثلة دون أي مشاعر أخرى».

وأضاف «حلمي»، خلال لقائه: «أحد أصدقائي قال لي فى إحدى المرات ستتزوج منى زكي وأكد لي أن ذلك سيحدث ولكني لم أهتم بكلامه نهائيًا».

وتابع: «في يوم من الأيام اتصل بي المنتج محمد فوزى وطلب مقابلتي، فذهبت إليه بعد إنهاء تصوير برنامجي وكنت حينها مظهري غير مرتب وقال مازحا وأعتقد أن رائحتى كانت كريهة، وعندما دخلت لمكتبه تفاجأت بوجود منى زكي وحينها توترت ولم أتمالك نفسي وكان كل همى ألا تصل رائحتي إليها».

وأوضح: «كانت جلسة عمل عن مسرحية جديدة وفي نهاية الجلسة أتفق أنه سيكون هناك مكالمة أخرى لموعد آخر ونزلت من مكتبه وأنا متيقن انهم لم يحدثونى مرة أخرى ولكنى تفاجأت بمكالمة بعد يومين وطلب محمد فوزي مقابلتى وبعد جلسة العمل نزلت من عنده أنا ومنى سويا، وأخذت رقم هاتفها وعند وصولي للمنزل بدأت الاتصال بها للاطمئنان عليها فلم تجب ثم اتصلت على منزلها فردت عليَ وقالت إنها فقدت هاتفها المحمول فأخذت التفاصيل منها وذهبت أبحث عنه وبالفعل وجدته وأبلغتها على الفور، وهنا فرحت جدا وبعد هذا الموقف أصبحنا أصدقاء وبعدها طلبت منها الزواج».

أحمد حلمى يحضِّر لفيلمين سينمائيين أحدهما مع منى زكى

يواصل النجم أحمد حلمى جلسات عمل مكثفة مع صناع فيلمه الجديد “لسه حتة”، وهو اسم مبدئي للعمل الجديد، المقرر أن يبدأ تصويره الشتاء المقبل وينوى حلمى طرحه فى عام 2024، والعمل من تأليف شريف نجيب، وإخراج أحمد علاء.

وكان آخر أعمال أحمد حلمى فيلم “واحد تاني”، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه في السينمات، وسجل 65 مليوناً وقت عرضه، وشارك في بطولته كل من: روبي وأحمد مالك وسيد رجب ونسرين أمين وتأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج سينرجي فيلمز.

وكان قد كشف النجم أحمد حلمي عن تحضيره لفيلم سينمائي جديد من تأليفه يتعاون فيه مع زوجته النجمة منى زكي، وأكد حلمي، خلال تصريحات إذاعية، أنه كتب الفيلم بنفسه، وأن العمل استغرق 9 سنوات لتحضيره وكتابته.

ومنذ فترة طويلة، ينتظر الجمهور عملاً يجمع بين أحمد حلمي ومنى زكي، ويتمنون أن يكون العمل مميزًا، ولذلك، يبذل الثنائي قصارى جهدهما في البحث عن سيناريو جيد يليق بهما في عملٍ سينمائي مميز، ويبدو أن أحمد حلمي قرر الاستعانة بخبرته وموهبته في الكتابة لإنتاج هذا العمل الذي سيجمع بين الزوجين.

وخلال اللقاء، كشف أحمد حلمي عن أنه يعمل حالياً على كتابة كتاب آخر بعد تجربته الناجحة في كتاب “28 حرف”، وأضاف أن العمل الجديد سيتناول مواقف حياتية مع طابع خيالي يجعله مميزاً ومختلفاً عن الأعمال السابقة.

وفيما يخص إدارة أعماله، أكد أحمد حلمي أنه يدير كل شيء بنفسه ويتحكم في حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعبر من خلالها عن آرائه ومشاركاته مع الجمهور.

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