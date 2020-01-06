مفاجأة تعقد القضية قد تورط زوج نانسي عجرم في واقعة قتل اللص

كشفت وسائل إعلام لبنانية تفاصيل جديدة بشأن واقعة اقتحام منزل الفنانة نانسي عجرم، متحدثة عن معلومات جديدة قد تؤدي لتورط زوجها فادي الهاشم في القضية رغم التعاطف الأولي الواسع معه.

وكانت السلطات الأمنية اللبنانية أوقفت الهاشم على ذمة القضية بعد قتله للشخص الذي اقتحم منزله مستخدما ما بدا أنه مسدس.

غير أن قناة ”أم تي في“ اللبنانية نقلت عن مصدر قضائي في النيابة العامة بجبل لبنان قوله إن القتيل وهو سوري يدعى محمد الموسى أصيب بـ 16 رصاصة، وكان بحوزته مسدس غير حقيقي.

ويبدو أن هذه الملابسات تعقد القضية، حيث أشار المصدر إلى أن الهاشم سيبقى موقوفا حتى يوم الثلاثاء، للمثول أمام قاضي التحقيق، رغم أن المصدر أكد على أن ذلك لا يعني أنه سوف يدان بحريمة قتل، إنما لاستكمال التحقيقات ولتوضيح ملابسات القضية.

وقالت التقارير الإعامية إن القضاء سمح بنقل فادي الهاشم، إلى مستشفى محلي بسبب وضعه النفسي نتيجة الواقعة.