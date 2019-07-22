مفاجأة.. دنيا بطمة تعلن عودة حلا الترك الى منزل ابوها!

كشفت الفنانة المغربية دنيا بطمة عن مفاجأة جديدة في علاقتها بابنة زوجها حلا الترك بعد تصالحهما في الفترة الأخيرة، وقالت إن حلا قررت الانتقال والعيش معها مجدداً بعد فترة من الخلافات والانقطاع.

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واكدت دنيا بطمة إن الصورة المتداولة لها مع حلا الترك التقطت في السعودية مؤخراً، ولا تعلم كيف انتشرت على مواقع التواصل، وقالت إن حلا تعيش معهم الآن في منزلها مع والدها محمد الترك.

وقالت دنيا بطمة إن حلا الترك اختارت العيش مع والدها محمد الترك، ولكنها رفضت الحديث عن تفاصيل القصة وقالت إنها أخطأت في الماضي بالحديث عن المسائل العائلية على مواقع التواصل، وأكدت انها لا تتدخل في أمور لا تعرفها وليست فضولية ولكنها اكتفت بتأكيد خبر انتقال حلا للعيش معها مجدداً.

وكان رواد مواقع التواصل قد تداولوا صورة حديثة لحلا الترك مع دنيا بطمة بعد تصالحهما مؤخراً، وذلك بعد ما يقارب من 3 سنوات من الخلافات الكبيرة بينهما ومن انتقال حلا الترك للعيش مع والدتها ومقاطعة والدها محمد الترك وحصولها على حكم بالخروج عن حضانته قبل ان تنتهي الخلافات مؤخراً وتعود للعيش مع والدها وزوجته دنيا بطمة.