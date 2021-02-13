كشف شقيق الممثل المصري الراحل علاء ولي الدين مفاجأة صادمة بإعلانه أن جثة شقيقه لم تتحلل وذلك على الرغم من مرور حوالي 18 عاماً على وفاته.

وأكد معتز ولي الدين أنه عندما شرع لنقل جثمان شقيقه علاء ولي الدين من مقابر مدينة نصر إلى مقابر الأسرة في منطقة السيدة عائشة، فوجئ بعد فتح المقبرة بأنه كما هو بعد مرور 18 عاما على وفاته، وذلك بحسب صحيفة “اليوم السابع” المصري.

وجاء ذلك، بعدما سمحت مشيخة الأزهر الشريف لأسرته بنقل جثمانه إلى مقبرة أخرى، بسبب مشكلات قد تتسبب في ضرر على جثمان الراحل، وهنا اكتشفت الأسرة أنه لم يتحلل.

وتأتي هذه الحادثة، بعد أيام على إعلان محمد شبانة إبن شقيق الفنان المصري الراحل عبد الحليم حافظ عن أن جثة العندليب الأسمر لم تتحلل أيضاً وذلك على الرغم من مرور حوالى 44 عاماً على رحيله.