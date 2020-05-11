كشفت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق معلومات جديدة عن قصة زواجها من هيثم زنيتا مدير تصوير أحدث مسلسلاتها “سلطانة المعز”.

وقالت غادة عبدالرازق، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي عمرو اديب في برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “ام بي سي مصر”، ان الزواج حصل فعلا غير انها وبعد استغراب عمرو اديب حول الزواج في رمضان قالت غادة “انت زعلان ليه اهو كتب كتاب انت في ايه؟”.

غير ان المفاجأة، كانت بكشف غادة عبدالرازق أن زواجها من هيثم زنيتا ليس الاول حيث قالت ردا على سؤال عن عمر قصة الحب بينهما “احنا كنا مرتبطين زمان وانفصلنا شوية ورجعنا من حوال سبع ثمان شهور”.