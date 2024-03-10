هنأ الإعلامي عمرو أديب، المصريين بقرب حلول شهر رمضان 2024، قائلا: “كل سنة وحضراتكم طيبيين دي آخر حلقة ومش هقابل حضراتكم تاني غير بعد رمضان”.

وأضاف “أديب”، خلال برنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “mbc مصر“، مساء السبت، أنه سيقدم برنامج مختلف خلال شهر رمضان مع المطربة أصالة، موضحًا أنه برنامج هادئ ومريح، وموعده سيكون قرب السحور.

تفاصيل توقف برنامج عمرو اديب على mbc مصر

وتابع: “في ناس بتقول إنها بتضايق من اللي بقوله بس مفيش حاجة من اللي قولتها طلعت فنكوش وقررت مش هضايق حد النهاردة”.

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إجازة عمرو أديب السنوية

ولفت عمرو أديب:”بقالي 25 سنة شغال في الإعلام وأي محطة بشتغل فيها بحط بند في العقد إني أخد إجازة في السنة 1 أغسطس وده شرط في العقد”.

شرط عمرو أديب لقطع الإجازة

وتابع:”انا السنة دي زي الـ25 سنة اللي فاتت هطلع إجازة علشان محدش يقول من الجماعة اللي انتوا عارفينهم عمرو أديب هرب ومش عارف ايه، لو ليا عمر هرجع لحضراتكم تاني، ولو فيه أي حاجة هقطع الإجازة وارجع تاني.

حالة وحيدة لعدم عودة عمرو أديب للشاشة

وأكمل: “مش هرجع للشاشة إلا إذا بلدي مش عايزاني أو المحطة مش عايزاني وقتها خلاص هروح البحر بقى بس، انما لحد دلوقتي البلد شايفاني مقبول والقناة شايفاني كويس”.

بودكاست جديد تقديم عمرو أديب

وأوضح الاعلامي عمرو أديب عن أن بودكاست “BIG TIME” الذي سيقدمه بالتعاون مع المطربة اصالة مشروع إعلامي ضخم، امتد إلى 60 ساعة عمل، وسيكون موعد برنامجه بالقرب من موعد السحور، وأوضح انه سيكون برنامج هادي ويحتوي على العديد من الحوارات، وهو برنامج سردي، كما وقال الإعلامي عمرو أديب، أن حلقة اليوم من برنامج “الحكاية” ستكون الأخيرة، وأعلن عن عودة عرض البرنامج مرة أخرى عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

برنامج الحكاية للإعلامي عمرو أديب

ويعد برنامج الحكاية من أكثر البرامج التي يتم مشاهدتها في مصر والوطن العربي حيث يقوم بمناقشة كافة القضايا التي تهم المواطنين في مختلف المجالات سواء على الصعيد السياسي أو الإجتماعي أو الرياضي وغيرها من المجالات الأخرى، كما يقوم باستضافة عدد من الخبراء في تلك المجالات لمناقشة معهم كافة الأمور التي تطرأ على الساحة وتتصدر المشهد ويهتم بها المواطنين.

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