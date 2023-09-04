الحب في حياة المطرب أحمد سعد “سريع الاشتعال” ويتوج بالزواج، والأسرع منه قرار الطلاق، وتبدو قصص زيجات المطرب الشعبي متشابهة في عامل واحد وهو أن الزيجة الواحدة لا يتجاوز عمرها العامين، إلا الزيجة الثانية فقد استمرت 6 أيام فقط.

زيجات أحمد سعد

الزوجة الأولى لأحمد سعد من السيدة لبنى بيومي وهي أم أبنائه جودي وأحمد، حيث إن أحمد سعد أطلق على نجله نفس اسمه، ولم تستمر الزيجة الأولى ووقع الطلاق بينهما ثلاث مرات متتالية.

ريم البارودي زوجة ل 6 أيام فقط

أما الزوجة الثانية فكانت الفنانة ريم البارودي وأعلنت الخطوبة عام 2011، وحدث الانفصال سريعا، ومع زواجه من الفنانة سمية الخشاب خرجت ريم وأكدت أنها لم تكن خطيبة سعد وإنما زوجته لمدة ستة أيام، وأشهرت وقتها وثيقة عقد القران، وقالت أنها أخفت الأمر لأسباب خاصة لا يمكن ذكرها.

سمية الخشاب الزوجة الثالثة

الزوجة الثالثة هي الفنانة سمية الخشاب التي تزوج منها أحمد سعد في 2017 بعد فترة حب عاصف نشأت في كواليس أول تعاون فني بينهما، واستمر زواجهما عامين ولكن انتهت العلاقة بإعلان الطلاق دون إنجاب أطفال.

علياء بسيوني الزوجة الرابعة

علياء بسيوني هي الزوجة الرابعة لأحمد سعد، تزوجا في أغسطس لعام 2021، وأنجبا فتاتين الأولى علياء والثانية مريم، واعلنت علياء الطلاق اليوم الموافق 29 أغسطس.

رسالة علياء بسيوني بعد الانفصال

وروت “علياء” تفاصيل طلاقها من أحمد سعد وعن إهماله لها خلال الفترة الماضية وانشغاله بإحياء العديد من الحفلات الغنائية .

كتبت علياء منشور قالت فيه: “الحمد لله على كل شيء، تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناء على رغبته، وحابة أقوله شكرًا على قرارك اللحظي غير الموفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة اللي أنا حقيقي تعبت فيها لوحدي تمامًا وحاولت وعديت بمواقف مفيش حد في مكاني يقبلها عشان الأسرة دي وعشان المشوار اللي أنا ابتديته ومكنتش حابة انه ينتهي”.

وتابعت قائلة “شكرًا على توقيتك الجميل وأنا قاعدة ببنتي 3 أيام وأنت مش عارف حاجة عشان مشغول الساحل وخروجاته وبعدها شغلك، أكبر شكر على المقلب اللي أنا اخدته في العلاقة دي واللي كنت فاهمة أن ليها قيمة وبضحي وبتنازل عشانها وأنت طلعتها ولا تسوي”.

وأنهت رسالتها قائلة “ربنا معايا أنا وبناتي في اللي جاي وينتقم منك ويديلك على قد كل حاجة حصلت”.

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