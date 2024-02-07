كشف الصحافي إيلي باسيل في بث مباشر مساء أمس الإثنين عبر حسابه على تطبيق إنستجرام مُفاجأة مدوية.

فقد أعلن باسيل ان الفنانة نجوى كرم والفنان اللبناني فارس كرم كانا على علاقة حب قبل ان يتزوج الأخير.

أقاويل حول علاقة حب جمعت نجوى كرم وفارس كرم

وأشار باسيل إلى ان عائلة الفنان فارس كرم رفضت هذه العلاقة فقام بعدها بالزواج من صديقة شقيقته هبة عزيز.

الفنانة نجوى كرم والفنان اللبناني فارس كرم

وأكد باسيل ان كرم أحب زوجته هبة ولكن اختلاف طريقة العيش بينهما أدت إلى انفصالهما والبدء بمعاملات الطلاق.

وتفاجأ المُتابعون بالمعلومة التي كشفها الصحفي اللبناني إيلي باسيل حول علاقة الحب التي جمعت نجوى بفارس.

زواج نجوى كرم

ويتردد مؤخرا ان نجوى تزوجت من رجل الأعمال الاماراتي عمر الدهماني في تشرين الثاني عام 2021 الذي يصغرها بـ 15 عاما.

وكان الدهماني إلى جانب نجوى كرم خلال حضورها حفل Joy Awards الذي أقيم مؤخرا في السعودية، وانتشرت فيديوهات لهما معاً.

حفل رأس السنة في دبي لـ نجوى كرم

أحيت نجوى كرم فقرتها الغنائية بمناسبة رأس السنة في دبي، وذلك بعدما أحيت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب فقرتها، وظهرت شيرين بخسارة ملحوظة في الوزن وبمعنويات مرتفعة، مرتدية فستانا من اللون الأزرق.

وأحيا باقي الحفل النجم جورج وسوف، ضمن حفلات نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول بمناسبة رأس السنة الجديدة 2024.

نجوى كرم تهنئ شيرين بالطلاق

وباركت المطربة اللبنانية نجوى كرم لشيرين عبدالوهاب في كواليس الحفل الغنائي برأس السنة في دبي قائلة: “ألف ألف ألف مبروك على الجو اللي سمعناه وعلى كل شيء” في إشارة يبدو إلى خبر طلاق شيرين.

فيما انهالت التعليقات الساخرة من ذكاء “شمس الغنية” وتلميحها عن خبر طلاق شيرين، مؤكدين أن نجوى كرم تدعم زميلتها المصرية في قرار الطلاق، الذي جاء بعد خلافات وفضائح مع زوجها السابق شغلت الرأي العام المصري.

وكتبت إحداهن “قصدها ألف مبروك ع الفكة من حسام”.

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