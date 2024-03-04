مع اقتراب شهر رمضان 2024، يكثر بحث محبي النجم السعودي ناصر القصبي، عن العمل الذي يخوض به غمار المنافسة في الموسم الدرامي.

ناصر القصبي خارج السباق الرمضاني

ويحرص الفنان السعودي المحبوب على المشاركة في السباق الرمضاني، إذ خاض ماراثون دراما رمضان خلال آخر 3 سنوات بأعمال مهمة، بعضها سبق أن قدم لها أكثر من جزء، وهي: “طاش ما طاش” و”العاصوف”.

ناصر القصبي من العاصوف 3

أعمال القصبي في رمضان

في رمضان 2021، أمتع النجم السعودي جمهوره من خلال المسلسل الكوميدي “ممنوع التجول”، الذي يتمحور حول الحياة الاجتماعية في السعودية بعد تداعيات جائحة كورونا التي أجبرت العالم على الانغلاق.

والعمل بطولة ناصر القصبي، راشد الشمراني، حبيب الحبيب، فايز المالكي، إلهام علي، أسيل عمران، وغيرهم، ومن إخراج أوس الشرقي.

وخاض المسلسل السعودي “العاصوف 3” غمار المنافسة في سباق رمضان الدرامي 2022، بطولة الفنان ناصر القصبي، عبدالإله السناني، حبيب الحبيب، ريم عبدالله، ليلى السلمان، عبدالعزيز سكيرين، ريماس منصور، زارا البلوشي، من إخراج المثنى صبح، وإنتاج استوديوهات MBC.

وفي مارس/آذار 2023، بالتزامن مع شهر رمضان، عرض للنجم ناصر القصبي مسلسل “طاش العودة”، الذي يدور في إطار درامي كوميدي ساخر عن قضايا ومشاكل المجتمع السعودي بشكل خاص.

والعمل الكوميدي المفضل لدى شريحة واسعة من الجمهور السعودي والعربي، من بطولة ناصر القصبي، عبدالله السدحان، يوسف الجراح، حبيب الحبيب وريماس منصور، ومن إخراج محمد القفاص.

القصبي يلزم الصمت

والتزم الفنان السعودي القصبي الصمت بشأن مشاركته في الموسم الدرامي الرمضاني 2024 من عدمه، ورغم تردد أنباء عن حضوره خلال الشهر الكريم بمسلسل جديد فإنه لم يعلن صحة الأمر من عدمه.

وأعلنت شركات الإنتاج قائمة بأهم الأعمال الدرامية المشاركة في السباق الرمضاني 2024، لكن لم يظهر اسم النجم القصبي بينها.

أعمال خليجية في رمضان 2024

ومن أبرز المسلسلات الحاضرة، مسلسل “خيوط المعازيب” بطولة عبدالمحسن النمر، إبراهيم الحساوي، ريم ارحمة، فيصل الدوخي، عبدالله الجريان، راشد الورثان، دانة آل سالم، ومن تأليف: هناء العمير، وإخراج عبدالعزيز الشلاحي.

و”بيت العنكبوت” وينتمي العمل لنوعية الدراما التاريخية، ويشارك في بطولته أصايل محمد، فايز بن جريس، هيلدا ياسين.

و”زوجة واحدة لا تكفي” وهو عمل درامي اجتماعي خليجي مصري، ويشارك في بطولته هدى حسين، سحر حسين، ماجد المصري، أيتن عامر، فاطمة الصفي.

و”شباب البومب 12″ وينتمي لنوعية الأعمال الكوميدية الساخرة، من تأليف عبد العزيز الفريحي، وبطولة فيصل العيسى، وإخراج: سمير عارف.

و”غالية البقمية” ويتناول العمل سيرة الأميرة السعودية (غالية البقمي)، من بطولة إلهام علي، عبدالمحسن النمر، سلوم حداد، رشيد عساف.

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