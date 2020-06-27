حلّ الفنان المصري “يوسف الشريف”، ضيفا على برنامج “مساء DMC”، الذي يقدمه الإعلامي “رامي رضوان”، وهو الظهور الأول له بعد نجاح مسلسله “النهاية”، الذي شارك في موسم دراما رمضان 2020.

وكشف يوسف الشريف من خلال البرنامج، في مفاجأة لأول مرة عن اسمه الحقيقي في الوثيقة الرسمية، وقال إنه “محمد إسماعيل” وإن الأسم المتداول والذي عرفه الجمهور من خلاله هو مجرد اسم فني وشهرة فقط. كما تناول اللقاء بعض الاحاديث حول أعماله الفنية .

يُذكر أن الفنان يوسف الشريف شارك في الموسم الرمضانى 2020 من خلال مسلسل “النهاية”، وشاركه في بطولته كل من الفنان عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، إياد نصار، سوسن بدر، محمد لطفي، محمود الليثي، سارة عادل، سهر الصايغ، باسل الزارو، باسم مغنية، عبد الرحيم حسن، محمد مرزبان، أيمن الشيوي، محمد جمعة، داليا شوقي، فكرة يوسف الشريف، تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي. واستطاع هذا المسلسل أن يحقق نجاحاً جماهيرياً منقطع النظير بعد عرض آخر حلقاته علي الشاشات .