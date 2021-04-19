فاجأ فريق عمل مسلسل “ضل راجل” بطل المسلسل الفنان ياسر جلال، بإحضار تورتة للاحتفال بميلاده في كواليس تصوير المسلسل، وذلك بحضور الفنانين محمود عبد المغني ورنا رئيس ونبيل نور الدين والمخرج أحمد صالح.

من ناحية أخرى، أعرب ياسر جلال، عن سعادته بهذه المفاجأة حيث يوافق عيد ميلاده 16 من شهر أبريل الجاري، وأنه لم يكن يتذكر تلك المناسبة حتى فوجئ بما فعله زملاؤه.

وكان النجم المصري قد تصدر تريند موقع التدوينات القصيرة تويتر، بـ”هشتاجين” مختلفين أحدهما يحمل اسم مسلسله “ضل راجل” والآخر يحمل اسمه “ياسر جلال”، وذلك بعد أن لاقت الحلقات التى تم عرضها حتى الآن صدى واسعا وتفاعل معها رواد السوشيال ميديا.

مسلسل “ضل راجل” يذاع يوميا على قناة الحياة، بطولة ياسر جلال، ونرمين الفقي، ونور اللبنانية، ومحمود عبد المغني، ورنا رئيس، ومحمد يسري، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل، وعصام السقا، أحمد منير، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.