مفاجأة.. ياسمين صبري تظهر بنفس فستان هيفاء وهبي مع طليقها!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة تجمع الممثلة المصرية ياسمين صبري بخطيبها الجديد رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة أي طليق الفنانة اللبنانية هيفا وهبي.

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وقد ظهرت ياسمين صبري في صورة من حفل الخطوبة مرتدية فستان “تايغر”، إلا أن البعض سارع إلى مقارنة إطلالتها بإطلالة الفنانة هيفا وهبي طليقة أبوهشيمة التي كانت قد ارتدت نفس الفستان في صورة جمعتها به سابقًا.

وكان سبق وأن ارتدت مثله هيفاء وهبي عام 2012 خلال رحلة جمعتها مع زوجها في ذلك الوقت رجل الأعمال، ليتم التأكيد على أن الفستانين شبه متطابقين بشكل لافت.

وكان خبر خطوبة ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة تم تأكيده من قبل الأخير، مشيراً إلى أن الارتباط الرسمي حدث في حفل عائلي، وسوف يتم عقد القران قريباً جداً، بحسب اليوم السابع.

كما اكد الاعلامي عمرو اديب ارتباط أحمد ابو هشيمة وياسمين صبري قائلا ان “الموضوع حسب التعبير المستخدم صدفة لا يمكن تخيلها” واعدا ان يكشف تفاصيل لقائهما وخطوبتهما في حلقات قادمة.