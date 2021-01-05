تحدثت الفنانة ” رانيا يوسف ” خلال لقائها مع نزار الفارس في برنامج ” مع الفارس ” المذاع على قناة الرشيد العراقية حول عدم معرفتها بطبيعة العلاقة بين الفنان ” عمرو دياب ” والفنانة ” دينا الشربيني ” وحقيقة إن كانوا متزوجين عرفيا أم لا .

وأكدت رانيا يوسف على إنها لا تهتم بشئون الآخرين ولا تتدخل فيها .. فقالت : ” فعلا أنا معرفش .. أقسم بالله ما أعرف ولا بدخل ولا ليّا دخل ” .

وبسؤال نزار الفارس لرانيا حول سبب زواج بعض الفنانين عرفيا أشارت إلى أن ذلك يرجع لظروف إجتماعية تضطرهم إلى ذلك وليست الإمكانيات المادية .

وردت رانيا يوسف على سؤال ( لو كنتي مكانها تقبلين الزواج من عمرو دياب ” بإنها ترفض فكرة ومبدأ الزواج العرفي قائلة : ” أنا لو عليا أنا مقبلش حتى ولو أحبه ” .