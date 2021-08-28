كشفت صحيفة ” ذا صن ” البريطانية عن تعرض النجم الأمريكي ” توم كروز ” لسرقة حقائبه في مدينة برمنجهام البريطانية أثناء تصويره لفيلمه ” Mission: Impossible 7 ” .

حيث تمكن اللصوص من سرقة السيارة الخاصة بالحارس الشخصي لتوم كروز والتي تبلغ قيمتها 137 ألف دولار أثناء توقفها خارج فندق ” The Grand ” .. بالإضافة إلى سرقة الأمتعة التي كانت بداخل السيارة والتي تقدر بآلاف الدولارات .

وأضافت الصحيفة أن اللصوص استغلوا إنشغال توم كروز بتصوير مشاهد من الفيلم في أحد مراكز التسوق في برمنجهام وتمكنوا من سرقة السيارة بإستخدام ماسح ضوئي لاستنساخ الإشارة من مفتاح السيارة بدون ملامستها .

وقال ناطق بإسم شرطة ميدلاندز الغربيةفي تصريح له : ” تلقّينا بلاغا بسرقة سيارة من طراز +بي أم دبليو اكس7 في شارع تشرش ستريت في برمنجهام في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء 24 أغسطس ” .

وتمكنت الشرطة من العثور على السيارة بعد فترة قصيرة ولكن بدون الأمتعة والمقتنيات التابعة بالممثل توم كروز .