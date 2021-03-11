علق الفنان المصري ” أحمد العوضي ” على الواقعة التي أثارت جدلا واسعا في مصر خلال الأيام الماضية بتحرش رجل بطفلة صغيرة في مدخل أحد العمارات بمنطقة المعادي في القاهرة .

فنشر منشورا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” جاء فيه : ” كم اعتمر الحرم أنجاسا فلا الحرم تنجس ولا تطهر الأنجاس ” .

ليقوم أحد الأشخاص يدعى ” أبو عبد الرحمن الشافعي ” وهو أحد مقدمي البرامج الدينية على إحدى القنوات بإعادة نشر منشور أحمد العوضي عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك مهاجما إياه ووصفه ب ” الشيطان ” .

وكتب في تعليقه عليه : ” نشروا الفسق والفجور في المجتمعات وبعد كده عملوا نفسهم دراويش أطهار وما هم إلا كالشيطان لما أغوى العابد وأوقعه في الرذيلة ثم القتل ، فقال له اسجد لي وأنجيك من محنة الصلب فلما سجد له وكفر بالله ولى هاربا وهو يقول إني بريءٌ منك إني أخاف الله رب العالمين ” .

وخرج أحمد العوضي للرد على هذا الشخص الذي هاجمه بقوة فكتب قائلا : ” إيه يا أبو عبده مالك بس .. أنا خلصت الإختيار من زمان وبعمل اللي مالوش كبير دلوقتي .. اصحى يا عم من النوم روق كده عشماوي علم عليكم جامد ” .