تواجدت الفنانة ” روجينا ” في حفل مهرجان الفضائيات العربية الذي أقيم منذ أيام في دورته ال 12 وشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم العربي .

وخلال إجراء روجينا لأحد المقابلات على السجادة الحمراء فاجئها الفنان ” أحمد زاهر ” قادما من خلفها وصرخ في أذنها قائلا : ” يا عمري ” وهي الكلمة التي اشتهرت بها روجينا في مسلسل ” البرنس ” الذي جمعهما وعرض في رمضان 2020 .

لترد عليه روجينا قائلة : ” توحة وحشني يا توحة ” .. وحرص أحمد زاهر على تهنئتها بتكريمها في المهرجان عن دورها في مسلسل ” بنت السلطان ” معربا عن حبه لها فقال : ” دي حبيبتي وأختي وروح قلبي ” .