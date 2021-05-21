بعد حالة الجدل التي أثيرت حول النجمة المصرية مها أحمد وهجومها على النجمين أحمد السقا وأمير كرارة بسبب تجاهلهما لها وعدم ترشيحهما لها في أي أعمال فنية من بطولتهما، عادت المياه إلى مجاريها بعد مكالمة هاتفية بينهم خلال الأيام القليلة الماضية.

وكشف مصدر مقرب من الفنانة مها أحمد لـ”فوشيا” أنها استقبلت مكالمة هاتفية من أحمد السقا أكد فيها اعتزازه بالصداقة التي تجمع بينهما منذ سنوات، وأنه لم يكن يتمنى أن تصل الأمور بينهما إلى تلك المرحلة التي وصلت إليها خلال الفترة الأخيرة، كما أبلغها بأنه لم يقصد تجاهلها في الترشيحات لأعماله الفنية السابقة.

وكذلك استقبلت مها أحمد مكالمة هاتفية من أمير كرارة الذي حاول تهدئة الأوضاع معها، ولكن النجمين ألقيا عليها باللوم على إعلانها تفاصيل المشكلة بينهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً أن الأمر شخصي ولم يكن هناك داع لتدخل الجمهور ووسائل الإعلام.

وأضاف المصدر أن مها أحمد أكدت لهما أنها لم تكن ترغب في فعل ذلك، ولكنها شعرت بحالة من الضيق والحزن بسبب قلة الأعمال الفنية المعروضة عليها خلال السنوات الأخيرة وعدم مساندة زملائها لها أو ترشيحها في أعمالهم الفنية.

كما أنها أكدت لهما أن المسألة انتهت تماما، ولم تتحدث فيها مرة أخرى سواء على السوشال ميديا أو على وسائل الإعلام، وأن الصداقة ستظل هي الباقية بينهم مهما حدث.

الجدير بالذكر أن النجم المصري مجدي كامل زوج الفنانة مها أحمد حرص على عدم التعليق على الأزمة التي اندلعت بين زوجته والسقا وكرارة، حرصاً منه على الحفاظ على الصداقة التي تجمعه بهما، وفضل التزام الصمت حتى تم حل المشكلة.

يذكر أن النجمين أحمد السقا وأمير كرارة اجتمعا معا للمرة الأولى في الدراما المصرية من خلال مسلسل “نسل الأغراب”، والذي شاركهما بطولته كل من مي عمر وفردوس عبد الحميد وإدوارد ودياب وأحمد مالك وأحمد داش ونجلاء بدر وريم سامي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وعرض بموسم رمضان الماضي، وتعرض لهجوم واسع من الجمهور عبر السوشال ميديا.