نشر الفنان السوري ” مكسيم خليل ” مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” من جنازة المخرج الراحل ” حاتم علي ” التي أقيمت يوم الجمعة الماضية في مدينة دمشق بسوريا .

ونعى مكسيم خليل بكلمات مؤثرة رحيل حاتم علي في تعليقه عيها كاشفا عن رؤيته للأخير في المنام فكتب قائلا : ” على كفوف الراحة .. شفتك اليوم بالمنام مابعرف كنت عم تودعني أو عم تستقبلني .. عانقتني بدفى الدنية كنت عم تواسيني مابعرف عم تواسيني فيك أو عم تواسيني فينا بس كنت مرتاح حاتم وشك مرتاح كتير بعمري ما شفته مرتاح لهالدرجة وابتسامة رضى فيها رضى الكون ” .

وتابع : ” (شكراً حاتم .. الله معك حاتم .. يا حاتم وين رايح تروح يا حاتم فتحت الجروح ) .. هيك استقبلوك أهلك الطيبين .. على كفوف الراحة حملوك اخواتك وولادك ياللي ياما حملتهم وحملت قصصهن وبيوتهم .. هيك وصّلوك أهل الوفا بلا خوف لبيتك الأبدي بأرض الشام .. أرض وطنك ” .

وأضاف مكسيم : ” شفت الحب؟؟ شفت الدفى؟؟ .. ياللي متلك هنن بيكسبوا الرهان الأبدي بهي الحياة .. ياللي بيلامس هموم الناس .. ياللي بيحترم ذكاءهم .. ياللي بينتصرلهم رح ينتصروله .. لهيك كنت مبارح أبوهم وأخوهم وإبنهم وأستاذهم وشهيدهم وأميرهم .. كل واحد شاف خساراته فيك وشاف أحلامه فيك .. مشّونا كلنا معك بكل لحظة .. فتلنا الشام معك ” .

واستكمل : ” حلوين أهلنا .. طيبين أهلنا .. مكسورين أهلنا .. بس كبار اهلنا بقدّروا الذهب العتيق وبيعرفوا المغشوش وكلمتهم بقولوها بهيك لحظات .. هي الناس هي ياللي بتكتب التاريخ الحقيقي وهي ياللي بتصنع الخوف والقلق الحقيقي لكل شي مو حقيقي وبتهزه أكتر .. ليك نام وانت متطمن يا حبيبي وشكراً حاتم ” .