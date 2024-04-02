نشرت الفنانة المصرية سمية الخشاب، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة غير مألوفة.

وأطلت سمية الخشاب، مرتديه بنطال باللون الأسود مع توب نفس اللون والنقوشات والألوان المتداخلة ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

إطلالة سمية الخشاب

ومن الناحية الجمالية أعتمدت سمية الخشاب، في المكياج على وضع لمسات بسيطة من الماكياج للعيون، واختارت أحمر الشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت سمية الخشاب، أن تترك شعرها المستعار البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

سمية الخشاب بأحدث إطلالتها

سمية الخشاب تكشف طبيعة إصابتها في برنامج رامز

من ناحية أخرى، كشفت الفنانة المصرية سمية الخشاب خلال برنامج “تفاعلكم”، على شاشة “العربية”، عن إصابتها خلال برنامج “رامز جاب من الآخر“، موضحة أنه تم عمل مونتاج للحلقة وإلغاء أجزاء كثيرة منها حتى لا تظهر إصابتها.

وأكدت الفنانة أنها على الرغم من إصابتها فإنها استمرت في تصوير باقي مشاهد مسلسلها “بـ100 راجل” رغم تعرضها لتمزق في الأربطة في القدم والكتف، وإنها قامت بإزالة الجبس لتتمكن من التصوير.

وكشفت الفنانة سمية الخشاب عن سعادتها بما حققه المسلسل بـ”100 راجل” -المعروض بالسباق الرمضاني- من نجاح حتى الآن.

“كسولة ولا أبحث عن عمل”

وقالت سمية الخشاب إن شخصية “غالية” مرهقة للغاية والعمل ككل متعب بسبب كثرة المشاهد المليئة بالحزن، وهذه المشاهد التي أرهقتني كثيرا من أجل تقديمها بالشكل المطلوب للجمهور، خاصة أن غالية تمر بعدد من التحولات في حياتها.

مؤكدة أن الشخصية نموذج للسيدة المصرية التي تعمل سائقة ميكروباص وتخوض حروبا كبيرة من أجل لقمة العيش والبقاء.

وأشارت إلى أن ردود الأفعال في الشارع أسعدتها، وأن جملة “رجعتي بقوة” التي تسمعها من الناس هو أهم ما يعجبها، مؤكدة “أنا كسلانة ولا أبحث عن ورق مناسب أو أدوار أعمل بها”.

مسلسل بـ 100 راجل

ويعرض حاليا للنجمة سمية الخشاب مسلسل بـ 100 راجل وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول امرأة تمر بالعديد من الظروف خلال عملها تحاول تخطيها.

ويشارك في بطولته صلاح عبد الله، اسماء إبراهيم، محمود عبد المغني، محمد القس، هالة فاخر، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت.

وتقدم سمية الخشاب ضمن أحداث المسلسل شخصية غالية أبو الدهب وهي شخصية جديدة عليها تماما كما صرحت من قبل متمنية أن ينال. المسلسل اعجاب جمهورها.

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