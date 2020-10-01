أثارت الفنانة ملاك الكويتية حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد توجيهها الشكر الى أمير قطر تميم بن حمد عقب مشاركته في جنازة أمير الكويت الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح أمس الاربعاء.

وبعد الهجوم عليها، كتبت ملاك الكويتية تدوينة قالت فيها: “أنا الامور السياسية ما لي شغل فيها الي تربينا عليه بديرتنا والي علمونا اياه شيوخنا ان خليجنا واحد ما في فرق بيننا”.

وتابعت “ولا اخاف من احد لو كان منو ولا اطبل حق احد ولا احد له فضل علي غير ديرتي الله يعزها ولا احد دافعلي ولا احد شاريني ولا احد يقدر يشتريني انا اسمي ملاك حرة بنت حر والي اشوفه صح اسويه ولا ارد على اي شنب والصح الي سويته”.

واضافت: “وفعلا انا ما غلطت وهذا الواقع امير البلاد الوحيد الي حضر وترك ديرته تميم الله يطول بعمره وجاي مع اخوانه وولده وما دز احد ينوب عنه واقل واجب نسويه بحقه الشكر”.

وختمت ملاك الكويتية كلامها بالقول: “وارجع اقول شكرا الشيخ تميم والي مو عاجبه لا يتابعني ونقطة على السطر”.

وكانت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي قد نشرت بدورها صورا للشيخ تميم بن حمد على حسابها على انستغرام وعلقت كاتبة: “الامير الوحيد الذي حضر جنازة والدنا يجعلها تبطي سنينك” ما تسبب في اطلاق هجوم حاد عليها على موقع تويتر من قبل الناشطين السعوديين.