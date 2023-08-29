تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه مُلحن مصري ظهر فيه وهو يتلو القران الكريم على انغام العود ما أثار موجة غضب شديدة دفعت البعض إلى المطالبة بمحاكمته.

وبرر المُلحن أحمد حجازي ما قام به الى أنه كان يهدف لتعليم المقامات للقراء، وفقا لـ”العربية”.

وأضاف أنه لم يفعل شيئا مخالفا، بل كان يقوم وبشكل طبيعي بتعليم المقامات لعدد من القراء، فيما طالب آخرون بأن يتم التحقيق مع الملحن بتهمة الإساءة للقرآن.

يتلو القرآن على العود.. لماذا أثار الملحن أحمد حجازي الجدل؟ pic.twitter.com/3JEP3Yxaxr — مصراوي (@masrawy) August 28, 2023

كما استنكر بعض علماء الازهر ما جاء في الفيديو حيث اعتبر بعضهم اانه يمثل استهانة بقدسية كلام الله.