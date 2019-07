ملكة جمال العراق تدافع عن المدون محمد سعود: “هل هذه اخلاق المسلمين؟”

دافعت ” سارة عيدان ” ،ملكة جمال العراق السابقة، عن المدون السعودي المطبع مع اسرائيل محمد سعود والذي تعرض للرشق بالنعال والشتائم خلال زيارته للقدس.

وعلقت سارة عيدان على مقطع الفيديو الذي يظهر فيه محمد سعود أثناء تعرضه للشتائم خلال دخوله باحة الاقصى قائلة: “هل هذي اخلاق المسلمين؟ حتى اطفالهم لا يحترمون مسلم من بلد شقيق و يُبْصق عليه؟ ليس هو الحيوان بل الذي عامله بهذه المعاملة.”

Saudi visited Al Aqsa to pray. How did Palestinians react? By spitting on him, tying to assault him, call him an animal told him to go pray w/ Jews & Trump. هل هذي اخلاق المسلمين؟ حتى اطفالهم لا يحترمون مسلم من بلد شقيق و يُبْصق عليه؟ ليس هو الحيوان بل الذي عامله بهذه المعاملة. https://t.co/UesWO9yL7j

