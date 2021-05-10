فاجأت الممثلة الشابة ملك أحمد زاهر أصدقائها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” ببعض الصور واللقطات التى ظهرت من خلالها وهي داخل كواليس مسلسل نسل الأغراب الذي تخوض به موسم رمضان 2021 الجاري.

حيث ظهرت ملك زاهر بالفستان الأبيض من وراء كواليس حفل زفافها على الفنان دياب، وخطفت زاهر الأنظار اليها في الصور التي نشرتها في كواليس تجهيزها لحفل زفافها، واستقبلت الفنانة الشابة الكثير من الإعجابات والتعليقات على الصورة خلال دقائق من نشرها.

استكملت الحلقة السابعة والعشرين من “مسلسل نسل الأغراب”، بمعرفة غفران “أمير كرارة” باختفاء ابنه سليم “أحمد داش” دون معرفة سبب اختفائه أو مكانه، ويذهب حمزة “أحمد مالك” إلى عساف “أحمد السقا” فى منزله ويسأله على أخيه سليم ولكن الأخير ينكر، وبعد مشادة كلامية بينهما يخبره بأنه سيتزوج والدته جليلة “مى عمر” غدًا ويندهش حمزة ويغادر المكان.

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يعاتب حمزة والدته على زواجها من عساف وتفضيلها له عليه وأنها جعلته غير قادر على رفع رأسه فى وسط الناس، وتبكى جليلة لأنها غير قادرة على الدفاع على نفسها والإفصاح عن سبب موافقتها على الزواج من عساف الذى يتصل بغفران ويحاول أن يسأله عن ابنه سليم، لينكر عساف خطفه لسليم ويدخل الثنائى فى مشادة كلامية استفزازية تنتهى بإغلاق المكالمة من قبل كل واحد فى وجه الثانى.

المشهد ينتقل إلى الغجر، حيث يتطاول “طايل” على كبير الغجر بكرى زلط “عماد زيادة” ويهدده بأن يبتعد عن يسر “أسما سليمان” وإلا سيتصرف معه تصرفا آخر ويطلب منه الدخول معه فى معركة لرجل لرجل ويضربه بكرى ضربًا شديدًا ويرميه فى المياه ثم يضربه بالرصاص ويقتله، وسط انهيار يسر التى تحبه وكانت ترغب فى الزواج منه وطلبت منه ذلك.

على داخل سرداق فرحه الملىء بالأنوار وبأهل البلد قبل الاحتفال بزواجه من رغدة “ملك زاهر”، ويدخل عساف على الحصان مرتديًا الجلباب الأبيض ويمسك الميكروفون ويخبر المعازيم بأن هذا الفرح ليس لزفاف على ورغدة فقط وانما زفافه هو الآخر على جليلة وسط اندهاش من الكل، ويصل الخير إلى غفران عن طريق أخيه سعادة “محمد مهران” وسط دهشة شديدة.

مسلسل نسل الأغراب يعرض على قناة ON الساعة 8.30 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 10.15 صباحًا و3.30 عصراً.

مسلسل نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك زاهر، هدير عبد الناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى، بسنت السبقى.

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