كشف المخرج ” بلال العربي ” في تصريحات له لبرنامج ” ET بالعربي ” عن خوض مطرب المهرجانات ” حمو بيكا ” تجربته الأولى في مجال التمثيل بمسلسل ” ملوخية بالتريند ” .

وأشار بلال العربي إلى أن المسلسل يدور عن محاربة المخدرات والإدمان وهو مسلسل كوميدي يقوم على شخصيتين وهما ” صابر ومهند ” الذين يأتون من الأرياف للعاصمة ليحققوا طموحهم .

وبعدها يحدث معهم مواقف كوميدية حيث يكون بحوزتهم ممنوعات يدّعوا أنها ملوخية وتطاردهم العصابة لاسترجاعها منهم .

وأضاف : ” هيكون فيه مهرجانات في المسلسل بس بشكل مش مباشر يعني بيكا مش موجود في المسلسل كمطرب لكن هيقدم مهرجانات بطريقة غير مباشرة ” .

يذكر أن المسلسل فكرة المنتج محمود حسان وسيناريو وحوار يوسف بسيوني ومصطفى عبدالله وإخراج بلال العربي .. ومن بطولة حمو بيكا الذي يجسد شخصية ” صابر ” والعربي كركور الذي يجسد شخصية ” مهند ” .