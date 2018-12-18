“ممالك النار” مسلسل تاريخي يجمع باقة من يجوم الدراما في مصر وسوريا

تعاقد النجم المصري خالد النبوى على مسلسل تاريخى يحمل اسم “ممالك النار”، ويوثق المسلسل دراميًا الحقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين في بدايات القرن السادس عشر، مسلطًا الضوء على مرحلة في التاريخ العربي ثرية في الأحداث.

المسلسل يضم محمود نصر، كندة حنا، رشيد عساف، منى واصف، محمود الجندي وعدد كبير من نجوم الدراما والتليفزيون في مصر وسوريا، من إخراج البريطاني “بيتر ويبر” مخرج أفلام شهيرة مثل “Girls with a Pearl Earning “، ” Hannibal Rising ” و” Emper”.

من المقرر أن يكون المسلسل أحد أضخم الأعمال الدرامية على مستوى العالم في عام 2019 حيث تم تصميم وإنتاج العمل ليتناسب مع تطورات الدراما العالمية التي تتميز بالمؤثرات البصرية المبهرة، والمعارك الضخمة، والقصص المتشابكة والشخصيات المركبة، حيث تسعى الشركة المنتجة لتقديم الدراما العربية للمشاهدين في مختلف أنحاء العالم باختلاف لغاتهم وثقافاتهم، بالمعايير العالمية التي فرضتها المنصات الرقمية الجديدة. وسيتم الإعلان لاحقا عن المنصة التي سيبث من خلالها المسلسل.