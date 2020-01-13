الصفحة الرئيسية فن ممثلة خليجية تصدم المتابعين بما قالته عن عاملتها المنزلية وتتعرّض للإنتقادات.. ما...

ممثلة خليجية تصدم المتابعين بما قالته عن عاملتها المنزلية وتتعرّض للإنتقادات.. ما قصة البكيني؟

بواسطة -
0 122
maha mohamed

مها محمد

لفتت الفنانة الكويتية مها محمد أنظار عدد كبير جداً من المتابعين بسبب تصريحات صادمة أطلقتها في فيديو ظهرت فيه مؤخراً وتناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.
وقالت إن تحقيق نسبة مشاهدات مرتفعة على مواقع التواصل الاجتماعي لا يحتاج بالضرورة إلى إجراء جلسات تصوير وبذل الكثير من الجهود.

وأضافت أن تلك المواقع أصبحت وسيلة سهلة لتحقيق الشهرة ومضيفة أن أي شخص يقوم ببعض الحركات الغريبة وغير المألوفة يحقق نسبة مشاهدة عالية.
وأكثر ما أحدث ضجة هو قولها إنها يمكن أن تحقق نسبة مشاهدة عالية جداً إذا وجهت الكاميرا نحو عاملتها المنزلية وجعلتها ترتدي ملابس كاشفة أو بكيني.
وتعرضت بسبب ذلك لموجة واسعة من الانتقادات في أوساط متابعي تلك الحسابات حيث اعتبر الكثيرون أنها أهانت العاملة وتحدثت عنها بطريقة غير إنسانية.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.