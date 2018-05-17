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ممثلة سورية تثير الجدل باعترافها بأنها مع فكرة الإنتحار.. خمنوا من هي!

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abeer_shamsalden

ممثلة سورية تثير الجدل باعترافها بأنها مع فكرة الإنتحار.. خمنوا من هي!

فاجأت الممثلة السورية ​عبير شمس الدين​ متابعيها، بتعبيرها عن فكرة مثيرة للجدل، من خلال صفحتها الخاصة عى احد مواقع التواصل الإجتماعي.

وكتبت منشورا عن الأشخاص الذين ينتحرون جاء فيه: “محِقون هم من يقدمون على ​الإنتحار​.. لأنّ هناك من يكره أن يراهم سعداء.. وبخاصة الأقرباء..”.

يُذكر أن شمس الدين تشارك في بطولة مسلسل “​حريم الشاويش​”، للمخرج ​أسعد عيد​، حيث تؤدي شخصية “حكمت”، وهي زوجة الشاويش الأولى ولها سيطرتها الكبيرة على الحارة وعلى كل من حولها، وهي شخصية ذكية وتدير الأمور بطريقة ممتازة، بالإضافة إلى مشاركتها في بطولة مسلسل “وهم”، للمخرج ​محمد وقاف​.

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