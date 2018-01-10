ممثلة سورية تصف المهنة بـ “الزبالة”… عمّن قالت “فقاعات” و”يقدمون كل شيء إلا الفن”؟ فن

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نشرت الممثلة السورية تولين البكري، عبر حسابيها على “فايسبوك” و”إنستغرام”، رسالة تضامنت من خلالها مع الفنان سيف الدين السباعي تحت عنوان “لا تعتزل يا سيف”.

وكتبت: “أنا معك بأنك تاخد وقفة محارب قَرر يرتاح ليبدأ من جديد بمعطيات أفضل، وأنا كمان فكرت كتير بالاعتزال بظل هالظروف الغلط يلي مابدي فوت بتفاصيلها، المهنة صارت بهالبلد زبالة بس ماعندي حل تاني حالياً! وأول ما أقدر أمن لقمة عيش من غير هالمهنة رح اتركها بغير أسف”.

وأضافت، متحدثة عن المهنة، إنها “دارت ضهرا للناس يلي بتحبها وبتستحقها ولحقت الرخص بكل شي متل ما كتير مواهب من خريجين وأكاديميين ونجوم قاعدين بالبيت من سنين، وغيرهم من الفقاعات عم يشتغلوا بس مو ليقدموا فن، ليقدموا كل شي إلا الفن. وهاد الحكي ما بيشمل الكل، بس المنيح ما بيخبي حالو متل السيء كمان واضح للعيان. وإذا أنت وغيرك من الفنانين الحقيقيين قرروا يعتزلوا لمين تركتو الساحة؟”.

وختمت: “هاد واقع ماعاد يتخبى، ولكن! الفن الحقيقي بحاجة لموهوبين حقيقيين متلك، مو بالضرورة كون من التيْم تبعك لأمدحك. أنا مع الصح بكل الأحوال وبحب شغلك متل كتير ناس وانت من الناس يلي قدموا فن حقيقي بهالبلد ترفع له القبعة”.

وجاء هذا رداً على إعلان الممثل خلال لقاء صحافي أجري معه أخيراً أن أخذه قرار اعتزال التمثيل والإخراج اقترب من حيز التنفيذ.