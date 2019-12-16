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ممثلة سورية شهيرة شبيهة ميغان ماركل.. خمنوا من هي لن تصدقوا كأنهما شقيقتين!

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ميغان ماركل

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للممثلة السورية ​ديمة قندلفت​ ودوقة ساسيكس ​ميغان ماركل​.
وتبدو السيدتان الجميلتان شبيهتان وكأنهما شقيقتين وهذا ما استغربه المعلقين الذين يبدو انهم لم يلاحظوا هذا الشبه قبل ان تم وضع هاتين الصورتين جنباً الى جنب.
وشدد المعلقين ان شبه واضح في العينين فيما راى البعض الاخر ان الشبه غير واضح وان الممثلة السورية اجمل من الاميرة البريطانية.
من ناحية ثانية اعتذرت الممثلة السورية ديمة قندلفت عن مسلسل “سوق النسوان”، بعدما كانت مرشحة لأداء دور البطولة فيه، ويعود السبب إلى تزامن تصويره مع تصوير مسلسل “الهيبة 4” الذي انضمت الى اسرة عمله.

dima kandalaft i

ديما قندلفت

Dima kandalaft y1 Dima kandalaft y1 meghan markle

meghan markle

ميغان ماركل

Meghan’s female bodyguard quits

 ميغان ماركل

Meghan’s female bodyguard quits

 ميغان ماركل

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