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ممثلة شهيرة تقع في موقف محرج.. شاهدوا كيف ظهر صدرها على السجادة الحمراء

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Braless Michelle Rodriguez rocks extreme side boob trend at London premiere of her new film Widows

ممثلة شهيرة تقع في موقف محرج.. شاهدوا كيف ظهر صدرها على السجادة الحمراء

خلال حضورها العرض الخاص لفيلمها الجديد بعنوان Windows ضمن فعاليات مهرجان لندن السينمائي بنسخته الثانية والسّتين ليلة أمس الأربعاء، تعرضت الممثلة ​ميشيل رودريغز​ لموقف محرج بسبب إلتقاط صور السيلفي مع المعجبين.

وفي التفاصيل أنه وأثناء مرور رودريغيز على السجادة الحمراء حيث كانت ترتدي فستاناً كلاسيكياً لونه أبيض جريئا، فتصميمه من الأعلى شابه تصميم الكاب، بفتحة طويلة امتدّت من الرّقبة حتى البطن، وبفتحاتٍ جانبيةٍ ضخمة، لم ترتدي أسفلها شيئاً.

وبعد أن توجهت نحو المعجبين الذين كانوا يحتشدون على جوانب السجادة الحمراء وبينما كانت تلتقط صور السيلفي معهم إلتقطت لها عدسات الكاميرات صورة بدا فيها جزءاً كبيراً من صدرها.

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