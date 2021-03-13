شنت الفنانة ” لبنى ونس ” هجوما في منشور لها عبر حسابها على موقع ” فيس بوك ” على الفنان ” محمد رمضان ” لما تعرض له إبنها الفنان الشاب ” يوسف عمر ” من حروق أثناء مشاركته في تصوير إعلان مع رمضان .

والذي أشار محمد رمضان خلال الساعات القليلة الماضية إلى إنه تعرض أيضا في تصوير هذا الإعلان إلى حروق في ظهره وجروح .. وقال في تعليقه على ذلك : ” الحمد لله وقدر الله وما شاء فعل .. إصابتي كانت شديدة أثناء تصوير النهاردة ولكن الحمد لله .. الأهم إن الشغل يوصلكم حقيقي وكله في حبكم يهون .. ثقة في الله نجاح دائماً وأبداً .. رمضان يجمعنا ” .

فكتبت لبنى ونس كاشفة عن صور الحروق التي تعرض لها إبنها : ” إذا عملنا كل حاجة طبيعية وحقيقية كنا هَلَكنا ولاتُلقوا بأيديكم إلى التهلُكة .. يعنى إذا فى مشهد يا أستاذ محمد التمساح بياكلك نترحم عليك ويبقى آخر مشهد فى حياتك .. فى مهنتنا يا أستاذ محمد رمضان وأنت وأنا وكلنا عارفين إن ما يسمى بالنجم استغفر الله العظيم بيتعاملوا معاه فى اللوكيشن كأنه إله هو المحور والكل يدور حوله ” .

وتابعت متهمة مصمم المعارك عصام الوريث بأنه السبب فيما حدث : ” هل ممكن تتعرض لما حدث لإبني فى التصوير معاك مستحيل طبعا بتعمل أكشن وبتبقى عارف قبلها كل تفاصيله مرة وإتنين وعشرة واللى عاجبك بتوافق عليه واللى مش عاجبك بتغيره .. يعنى القنبلة اللى زرعها عصام الوريث لإبني تحت منه ومن غير ما يقوله ولا حتى يلبسوا واقي يقدر يعمل معاك كدة ليه .. إنت بني آدم وإبني مش بني آدم .. إنت أغلى الناس عند والدتك ويوسف نن عيني ومفيش أغلى من الضنا ” .

وأضافت : ” حط إبنك مكان يوسف هتقول برضه كله فى حبكم يهون بس أرجع واقولك إبني ربنا هيجبله حقه من اللى إسمه عصام الوريث ده اللى ميعرفش أبجديات عمله اللى بيستبيح حياة الشباب عشان يحقق الطبيعية المزعومة الغلط اللى حضرتك بتتكلم عنها .. حق إبني إن شاء الله هيرجعله مش هسيبه عشان يبطل سي الوريث ده إنه يستهين بحياة الناس .. سؤال بقى لما نموت سيادة النجم هيندفن فين .. الديان والعدل والحق موجود واعتمدنا عليك يارب ” .

https://www.facebook.com/lobna.wanas.31/posts/270050534747745