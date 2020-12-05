أثار الفنان الكويتي محمد العلوي حالةً من الجدل والغضب بعد خروجه بمقطع فيديو يظهر فيه وهو يضع المكياج؛ إذ وعلى الرغم من أن الفنان العلوي كشف أنه يضع المكياج الخاص بالتصوير وأنه يختار أن يقوم هو بوضعه بنفسه اختصارًا للوقت، كما أضاف بحديثه أن هناك العديد من الرجال الذين يضعون المكياج في حياتهم العادية إلا أنه تعرض لهجوم كبير بسبب هذا الفيديو.

ورأى الكثيرون أنه كان من الأفضل أن لا يظهر العلوي في هذا الفيديو، وأنه أهان تاريخه كفنان ورجل على حد قولهم، ومن أبرز التعليقات: “حركات البنات يحط مكياج ومشغل اغاني”، “ليش مستغربين ترا كل الممثلين كذا بس ما نشوفهم وهم يحطون”، “عاد هذا معجبه فيه انا شمسوي تكفه لاتطيح من عيني”، “لا بالسناب حط الميكب عشان التصوير بس وحط لما خلص من التصوير امسحه لا تتبلوون عليه”.

كما استذكر البعض والده الشهيد سيد هادي العلوي، الذي استشهد أثناء الغزو العراقي، معلقين أن محمد يسيء لوالده بهذا الفيديو الذي يتشبه فيه بالنساء.

ودافع بعضهم عن الفنان الكويتي، مؤكدين أن جميع النجوم والإعلاميين ومن يظهرون على الشاشة يلجأون للمكياج بسبب الإضاءة إلا أنه الوحيد الذي كشف الأمر بالفيديو، وأن الموضوع لا يستحق كل هذا الهجوم والاتهامات.