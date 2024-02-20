روى الفنان صالح العويل، ذكرياته مع الفنان عادل إمام، حيث شارك الزعيم في العديد من الأعمال الفنية، منها فيلم عصابة حمادة وتوتو، وجزيرة الشيطان وغيرهم.

وفي حوار صحفي للفنان صالح العويل، كشف تفاصيل أزمته مع الزعيم، حيث قال: مبحبوش لأنه مبيحبش الناس البسيطة، الفقير عنده في الخلفية وملوش لازمة.. طبيعته كدة، لكن ربنا يشفيه بقا.

صالح العويل يهاجم عادل إمام: الفقير عنده ملوش لازمة

وابتعد الفنان صالح العويل عن الساحة الفنية منذ أكثر من 10 سنوات، فكانت آخر أعماله الفنية هي مشاركته في مسلسل جبل الحلال، الذي قدمه الراحل محمود عبد العزيز في عام 2014، وجسد فيه العويل شخصية تاجر صعيدي، من بعدها اختفى تمامًا عن الساحة الفنية.

وبعد سنوات من الغياب، ظهر الفنان صالح العويل، متحدثا عن زملاءه بالوسط الفني قائلا اعتقدوا بأنه توفي، بالإضافة لظن جمهوره برحيله، بسبب غيابه عن الشاشات وعدم ظهوره في الفترة الأخيرة.

وأضاف العويل في لقائه الأول بعد الغياب: الناس افتكروني ميت وعزوا ولادي فيا.. قالولهم الله يرحمه أبوكم كان راجل طيب، ولادي بقوا يتواصلوا مع القنوات والناس ويقوله بابا عايش ولسة حيّ يُرزق.

كما أعرب العويل عن أمنيته الوحيدة بالعودة للشاشات من جديد، بعد غياب طوال هذه السنوات، متمنيًا أن تتحقق تلك الأمنية، التي لا تفارقه ليل نهار.

معلومات عن الفنان صالح العويل:

– ولد صالح العويل في 19 مارس 1946، لعائلة لا يعمل أحد منها في صناعة السينما.

– بدأ العمل في السينما، منذ حقبة الستينيات، في فيلم “اللص والكلاب”، مع الفنان شكري سرحان، وكان صغيرًا جدًا، وظهر في المشهد الأخير وسط المجاميع.

– صرح صالح العويل خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج “صاحبة السعادة“، بأنه بدأ العمل في الوسط الفني من مقهى في شارع عماد الدين، حيث وجد الكومبارس يجلسون على المقهى، فحرص على أن يتردد على المقهى، وحاول التقرب منهم للتعرف عليهم.

– قال إنه كان يجلس إلى جوار الكومبارس وهم يلعبون الكوتشينة ويشجعهم لكي يكون صديقًا لهم وينل أي دور.

– أكد أن الفنان شكري سرحان بالنسبة لهم هو النموذج الأمثل للمثل، حيث إن وجهه سينمائي باقتدار.

-قال إن المخرج حلمي رفلة في فيلم “ألمظ وعبده الحامولي” كان يبحث عن كومبارس بجبة وقفطان، مشيرًا إلى أنه أخذ جبة وقفطانا من زميله، لكي يلتحق بالفيلم.

– وصف الفنان سمير غانم بالإنسان كثير الحنان، فقال عملت مع الفنان سمير غانم في فيلم “إنهم يسرقون الأرانب” حيث كان من المفترض أن يضربني بالشومة، لكن سمير غانم رفض ذلك واستبدل الشومة بالباذنجانة”.

– قال إن الفنان أحمد زكي في فيلم “حسن اللول” ضربه بالقلم، دون أن يكون مكتوبًا في السيناريو، وأعطاني أموالًا بعد غضبي.

-صرّح بأنه ضرب الفنان عادل إمام في مشهد “عصابة حمادة وتوتو” ضربا مبرّحا مع أن المخرج طلب منهم أن يضربه “كدا وكدا”.

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