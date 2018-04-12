ممثل مصري يبدأ بإستعادة نشاطه بعد أربع سنوات على إستيقاظه من الغيبوبة

بعد تحسن حالته الصحية إثر تعرضه لنزيف حاد أدخله في غيبوبة منذ سنوات، عاد ليتواجد في اغلب النشاطات والمناسبات الفنية.

إنه الممثل المصري ​ماهر عصام​ الذي تواجد مؤخراً خلال حفل العرض الخاص لفيلم “قلب أسود”، داخل سينما بورتو كايرو بالتجمع الخامس، وقد لفت عصام في إطلالته هذه إلى تحسن حالته الصحية حيث إستعاد وزنه بعدما خسر الكثير منه خلال تواجده في المستشفى إثر الغيبوبة.، إلا أن ملامحه بدا عليها التعب والتقدم في العمر رغم انه في سن الشباب.

وكان عصام قد تعرض لأزمة صحية خطيرة بعد إصابته بنزيف في المخ أثناء إستحمامه مما أدى إلى سقوطه أرضاً وإرتطام رأسه مسبباً له نزيف حاد دخل على غثرها في غيبوبة لمدة طويلة وأجريت له عملية جراحية دقيقة.