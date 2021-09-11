تداولت مجموعة من الحسابات علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة نادرة تعود إلى عمر الطفولة لفنان مصري شهير، حيث كان طفلاً في سنوات عمره الأولي، وتفاعل عدد كبير من جمهور ومتابعي الفنان مع تلك الصورة النادرة بشكلٍ لافت.

أنه الفنان المصري الشاب “محمد رمضان“، الذي رد بتلك الصورة له وهو طفل، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل “انستجرام”، علي إنتشار شائعة عن إجراءه عملية تجميل حيث نشرها معلقاً عليها : “وأنا صغير شفايفي كانت أكبر مني، الرجالة الصعايدة مابيعملوش عمليات تجميل رداً على الأخبار الكاذبة .”

محمد رمضان هو ممثل مصري. بدأ التمثيل في مسرح المدرسة، ثم بدأ حياته الفنّية بأدوار صغيرة في مجموعة من المسلســــلات، إلى أن قدم دورًا متميزًا بـ فيلم (احكي يا شهرزاد)، بعدها أصبح من أهم نجوم الصف الأول، خصوصًا بعد أن قام ببطولة مجموعة من الأفلام من إنتاج السبكي جعلته نجمًا جماهيريًا.

وحققت أفلامه تلك إيرادات عالية وكان أهمها أفلام (الألماني، عبده موتة، قلب الأسد، واحد صعيدي، شد أجزاء)، وامتد نجاحه للتليفزيون من خلال المسلسلات التي تصدى لبطولتها مثل (ابن حلال، اﻷسطورة، نسر الصعيد، البرنس). ثم أتجه إلي مجال الغناء والفيديو كليب وحقق بهما نجاحًا كبيرًا.

تزوج محمد رمضان للمرة الأولى في عام 2008 وأنجب طفلته الأولى حنين، ولكن بعد أربع سنين انتهى هذا الزواج بالطلاق في عام 2012. وتزوج مرة ثانية من نسرين عبدالفتاح في عام 2012، وأنجب الزوجين طفلين هما علي وكنز. أما من حيث ديانته ومعتقداته وطائفته الأصلية ، فقد ولد لعائلة مسلمة سنّية

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من ناحية أخرى، حددت محكمة جنح المستأنف جلسة يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لنظر استئناف رمضان على الحكم الصادر ضده بإلزامه سداد تعويض قيمته 6 ملايين جنيه إلى الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، على خلفية تسببه في أزمة أدت لوقفه عن العمل عام 2019.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قد قضت في وقت سابق، بإلزام “محمد رمضان” في دعوى الطيار أشرف أبواليسر التى يطالب فيها بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء «أزمة صورة الطائرة» بدفع 6 مليون جنيه.

كما يُذكر أن هجوماً لاذعاً طال «نمبر ون» من جانب متابعيه عبر «فيسبوك»، بسبب صوره وهو يرتدي قميص وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، الأمر الذي قابله رمضان بعدم المبالاة.

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