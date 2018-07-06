ممثل يحاول التحرّش بإيفانكا ترامب خلال برنامج تلفزيوني.. شاهدوا كيف كانت ردت فعلها!

انتشر مقطع فيديو للممثل الكوميدي الأميركي آندي ديك، وهو يحاول لمس إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمام ملايين المشاهدين في برنامج تلفزيوني.

والفيديو المنشور وقع خلال برنامج “جيمي كيميل لايف” في تموز عام 2007، أي قبل ترشح دونالد ترامب للرئاسة.

وفور دخول إيفانكا ترامب إلى البرنامج، فقد ديك توازنه وقال إنه يرغب في تقبيلها، وسارع على الفور إلى لمس ساقها على الهواء مباشرة، نقلا عن “ديلي ميل” البريطانية.

ومن جانبها أزاحت ايفانكا يده عن جسدها بأدب، وتدخل المذيع كيميل في النهاية ليبعد الممثل الكوميدي عنها.

ولكن ديك لم يتراجع، وبدأ بعد أقل من دقيقة يمسك بذراع إيفانكا، ما اضطر المذيع إلى استدعاء الأمن لإبعاد الممثل الكوميدي خارج الاستوديو.

وأُعيد نشر مقطع الفيديو بالتزامن مع توجيه تهمتين ضد الممثل الكوميدي يوم الاثنين، حول لمس نساء بطريقة غير لائقة خلال شهر نيسان الماضي.