حلّت مؤخرًا الفنانة شيرين رضا، ضيفة على برنامج «أنا والقناع»، الذي تقدمة الإعلامية منى عبدالوهاب، والمذاع على قناة «الحياة»، وتحدثت خلاله عن حياته الشخصية والمهنية.

ولأول مرة تفتح شيرين رضا قلبها وتتحدث عن أحداث لم تتحدث عنها من قبل في حياتها وعن علاقتها بالهضبة عمرو دياب، قائلة: “بحب أغاني عمرو دياب جدا، وبالأخض أغنية تملي معاك”.

شيرين رضا تجيب عن إمكانية عودتها لـ عمرو دياب

وعن فكرة رجوعها وعودتها مرة أخرى للهضبة عمرو دياب ، قالت: “مجاش في بالي نرجع، خلاص الحياة أخذت كل واحد في سكته، والصداقة أنسب لنا دلوقتي”.

وحول من الأنسب لعمرو دياب من وجهة نظرها، ردت شيرين رضا قائلة: “الأنسب هو اللي يقدر يقرره، لأن العلاقة بين اثنين لازم يكون فيها تفاهم وكيميا، ووجهة نظري لا علاقة بها بالموضوع”.

وتحدثت شيرين رضا عن التشابهات بين ابنتها نور عمرو دياب ووالدها قائلة: “”بنتي أخذت من والدها إيديه ورجليه بالضبط، صوابع أيديها ورجليها نسخة منه”.

الجزء الثاني من مسلسل “وبينا ميعاد”

من ناحية أخرى، أعلنت الصفحة الرسمية لقناة دي ام سي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن موعد عرض مسلسل الجزء الثاني من وبينا ميعاد، واتضح أنه من المقرر أن يبدأ العرض بداية من السبت 13 يناير الجاري.

أبطال وبينا ميعاد

المسلسل بطولة شيرين رضا، وصبري فواز، ومدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادي ويوسف الكدواني، ويوسف إبراهيم، وأميرة أديب، وآية سليم، وتسنيم مطر.

دارت أحداث الجزء الأول حول عائلتين؛ هما عائلة حسن الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد، وعائلة نادية التي طلقها زوجها وترك لها أربع بنات، لنرى كيف تعامل الطرفان مع المشاكل التي حولهما، قبل لقائهما وبعده.

آخر أعمال شيرين رضا

يذكر ان عرض مؤخرًا للفنانة شيرين رضا حكاية “لو بعد حين” هي رابع حكايات مسلسل “حدث بالفعل” وتتكون من 3 حلقات.

وتعد حكاية “لو بعد حين” هي التعاون الأول بين شيرين رضا ودينا الشربيني، ويشارك في بطولتها محمد أبو داود ،عابد عناني، لبنى ونس، إسلام حافظ، بسنت حاتم، تأليف فادي النجار وإخراج هشام الرشيدي. والمسلسل إنتاج مصري إماراتي مشترك.

ويتضمن مسلسل “حدث بالفعل” 101 قصة حقيقية تتعلق بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية ليكون أول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.

ويلقي مسلسل “حدث بالفعل” الضوء على العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها على حياة الأشخاص المصابين بها وأيضا المحيطين بهم، وتدور الأحداث في قالب تشويقي.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »