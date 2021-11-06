تصدر اسم الإعلامية منال العيسى الترند على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في السعوية بعد ظهورها برفقة رجل امن خلال زيارتها لمنطقة البوليفارد في العاصمة الرياض.

وظهرت العيسى في الفيديو وهي تسير برفقة الحارس الشخصي وهو مدجج بالأسلحة وملثم ويرتدي ملابس أشبه بزي رجال الشرطة الأمريكية.

#طرد_منال_العيسي



This is why it is trending pic.twitter.com/JM7j5LOQvc — وش سالفة الهاشتاق ؟ ➐ (@AbtTag) November 5, 2021

وتعجب الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي من الحراسة الزائدة التي اصطحبتها العيسى خلال زياراتها لمنطقة البوليفارد، مؤكدين أن الأمر لا يستدعي كل ذلك.

#طرد_منال_العيسي



فديو متداول بين المغردون بعد أن تم طرد إحدىٰ مشاهير السناب منال العيسى وبرفقتها حارسها الشخصي.



pic.twitter.com/2vkjZmDQD2 — سالفة الهاشتاق (@Hashtagat_1) November 5, 2021

كما تداول ناشطون مقطع فيديو قالوا انه يرصد لحظة طرد منال العيسى من احد المطاعم في البوليفارد بسبب انها كانت تريد الدخول مجانا على اعتبار انها من المشاهير.

غير ان منال العيسى عادت وظهرت في مقطع فيديو اوضحت ان الشخص الذي كان يسير الى جانبها لم يكن حارسها الشخصي بل انه احد افراد امن البوليفارد وقد ارسلته الادارة بعد التجمهر حولها.

#طرد_منال_العيسي



This is why it is trending pic.twitter.com/JM7j5LOQvc — وش سالفة الهاشتاق ؟ ➐ (@AbtTag) November 5, 2021