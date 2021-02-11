دارت مناوشة جديدة بين الفنانتين الاماراتية احلام والسورية اصالة امام جمهورهما ومتابعيهما بشكل مفاجىء على موقع تويتر .

وبدأت القصة بتغريدة لاصالة عبرت فيها عن اعجابها بألبوم احلام الجديد قالت فيها: “شو حلوين الأغاني كلّهم وفيما بعد بخبرك ترتيبهم عندي كيف .. بسّ مبدئيّاً #حزين رهيبه رهيبه ورح غنّيها معك قريباً ياحلّومه” لترد عليها احلام “حبيبتي انتي اللي حلوه واكيد بنغنيهم مع بعض قريب باذن الله واهديكي اياها #حزين الله شهاده كبيره”.

حبيبتي انتي اللي حلوه واكيد بنغنيهم مع بعض قريب باذن الله واهديكي اياها #حزين الله شهاده كبيره https://t.co/8693eNV0xF — A H L A M #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) February 11, 2021

غير ان اصالة عادت وردت على احلام كاتبة: “ليش ماتهديني أغنيه فرحه شوي لأنّي خلّصت واجباتي بالحزن” لتعود وترد عليها احلام “بهديكي اغنيتك اللي تحبيها #عيوني_بس ويارب الحزن بعيد عنك”.

بهديكي اغنيتك اللي تحبيها #عيوني_بس ويارب الحزن بعيد عنك https://t.co/se3MF8Xme3 — A H L A M #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) February 11, 2021

غير انه وبعد قبول اصالة وقولها “كتير بحبها وخلص هديتك حلوه وحبيتها” عادت احلام وكتبت ” وكمان بهديكي #زوبعه لجمهورك يغنيها لك”.

كتير بحبها وخلص هديتك حلوه وحبيتها https://t.co/YBrDfuYVp1 — Assala (@AssalaOfficial) February 11, 2021

غير ان رد احلام لم يرض اصالة فعبرت عن غضبها بشكل علني قائلة ” شو قصدك ؟ لاتعصبيني منّك لو سمحتي و خلّيني مدلّعتك أحسن ما you know” لترد عليها احلام ” ههههههه لا انتي يسبب حضورك زوبعه”,

شو قصدك ؟ لاتعصبيني منّك لو سمحتي و خلّيني مدلّعتك أحسن ما you know https://t.co/51c7ofvb9d — Assala (@AssalaOfficial) February 11, 2021

ههههههه لا انتي يسبب حضورك زوبعه https://t.co/J2OVDVMppW — A H L A M #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) February 11, 2021