دارت مناوشة جديدة بين الفنانتين الاماراتية احلام والسورية اصالة امام جمهورهما ومتابعيهما بشكل مفاجىء على موقع تويتر .
وبدأت القصة بتغريدة لاصالة عبرت فيها عن اعجابها بألبوم احلام الجديد قالت فيها: “شو حلوين الأغاني كلّهم وفيما بعد بخبرك ترتيبهم عندي كيف .. بسّ مبدئيّاً #حزين رهيبه رهيبه ورح غنّيها معك قريباً ياحلّومه” لترد عليها احلام “حبيبتي انتي اللي حلوه واكيد بنغنيهم مع بعض قريب باذن الله واهديكي اياها #حزين الله شهاده كبيره”.
غير ان اصالة عادت وردت على احلام كاتبة: “ليش ماتهديني أغنيه فرحه شوي لأنّي خلّصت واجباتي بالحزن” لتعود وترد عليها احلام “بهديكي اغنيتك اللي تحبيها #عيوني_بس ويارب الحزن بعيد عنك”.
غير انه وبعد قبول اصالة وقولها “كتير بحبها وخلص هديتك حلوه وحبيتها” عادت احلام وكتبت ” وكمان بهديكي #زوبعه لجمهورك يغنيها لك”.
غير ان رد احلام لم يرض اصالة فعبرت عن غضبها بشكل علني قائلة ” شو قصدك ؟ لاتعصبيني منّك لو سمحتي و خلّيني مدلّعتك أحسن ما you know” لترد عليها احلام ” ههههههه لا انتي يسبب حضورك زوبعه”,