ساعات قليلة وينطلق حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة حيث يستعد الفنانون للمشاركة بالحدث الفني والتميز بإطلالات جذابة وأنيقة، فبعض الفنانات سافرن إلى مدينة الجونة ومنهن الفنانة منة شلبي، التي ظهرت بلقطات مختلفة.

وفي إحدى اللقطات، التي نشرها الناقد الفني عبدالله غلوش عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ظهرت الفنانة منة شلبي مرتدية فستانا قصيرا مقلما، ووضعت «جاكت» يشبه الفستان ذاته على الكرسي، وعقدت شعرها لأعلى بالإضافة إلى النظارة الشمسية، وحرصت أيضًا على وضع الكمامة التزامًا بالإجراءات الاحترازية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتشارك الفنانة منة شلبي في مهرجان الجونة 2021 والدورة الخامسة منه، كعضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة. وجاء اختيار منة شلبي منة شلبي، بناءً على أهميتها الفنية حيث لعبت أدوارا سينمائية مهمة مع مخرجين متميزين وتعد أول ممثلة مصرية وعربية يتم ترشيحها لجائزة الإيمي الدولية لأفضل ممثلة عن دورها في مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة.