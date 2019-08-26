منة شلبي تستعد لتوديع العزوبية قريبا

كشف مصدر مقرب من الفنانة المصرية ” منة شلبي ” عن اقتراب إعلانها لموعد خطوبتها رسميا خلال الفترة المقبلة على أحد الاشخاص من خارج الوسط الفني .

وإنها تعيش قصة حب منذ فترة وفضلت إعلان الارتباط رسميا عقب مناقشة كل التفاصيل قبل نهاية الصيف الجاري .

وأضاف المصدر أن الفنانة ” زيزي مصطفى ” والدة منة شلبي مرحبة للغاية بخطوة خطوبتها من هذا الشاب .

وبحسب موقع ” سيدتي ” فمن المقرر أن تقوم منة شلبي بالتخطيط لحفل زفافها لإقامته فى العام الجديد و بعد الانتهاء من تصوير مسلسلات ماراثون دراما رمضان 2020 .

يذكر أن منة شلبي قد كان لها تجربة خطوبة واحدة مع المخرج المصري ” خالد يوسف ” وانتهت سريعا دون الإعلان عن أسباب الانفصال ورفضت لاحقا مشروعات الزواج .