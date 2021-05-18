أثارت الفنانة المصرية منة عرفة جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان خبر خطوبتها، الذي تزامن مع إعلان حبيبها السّابق اليوتيوبر علي الغزلان خطوبته منذ يومين من ملكة جمال مصر فرح شعبان. وشاركت منة عرفة جمهورها المناسبة السعيدة، من خلال صورة كرتونية تعبر عن المناسبة، وعلقت عليها: “تمت خطبتي” باللغة الإنجليزية، دون الكشف عن هوية خطيبها أو أي تفاصيل أخرى. واللافت أن منة عرفة قامت بإغلاق خاصية التعليقات على الصورة التي نشرتها عبر حسابها، في حين اعتبر الجمهور إعلان الفنانة المصرية بمثابة رد قوي على إعلان زواج حبيبها السّابق، وصفعة قوية له.

وكان علي الغزلان قد أعلن خطوبته السبت الماضي من ملكة جمال مصر لعام 2017 والتي تدعى فرح شعبان، وشارك جمهوره عدة صُور من جلسة تصوير خضع لها برفقتها، معلقًا: “أنا كنت فاكر نفسي لحد قبل ما اعرفك اني ناجح او الناس شايفه دا .. بس اكتشفت ان النجاح الحقيقي هو انك تلاقي نفسك .. النجاح الحقيقي انك تلاقي اللي يشاركك نجاحك بصدق ومن قلبه ويبقي عايزلك الخير اكتر ما انت عايزه لنفسك”. وأضاف: “النجاح ان خطوتك تسبقها خطوات حد بيحبك وقرر يكمل عمره كله مصاحب ضلك .. النجاح اني كل يوم اصحي اول حاجه تيجي علي بالي هي انتي و احس اني محققتش اي حاجه غيرك ..لو ليا فـ الشعر كنت كتبتك قصيده ولو بعرف ارسم والله كنت عملت منك تحفه فنيه .. لكن انا غلبان وعلي قدي او يمكن بقيت يادوب علي قدك.. بحبك”.