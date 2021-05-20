خرجت الفنانة الشابة ” منة عرفة ” بتصريحات لها لجريدة ” اليوم السابع ” كشفت من خلالها عن حقيقة الصور المتداولة لها على بعض المواقع بعد إعلان خطوبتها مع شخص قيل أنه خطيبها .

فأشارت منة عرفة إلى أنها لم تنشر صورا لخطيبها بناء على رغبته الشخصية حيث يفضل ألا تدخل حياتهما الشخصية فى وسائل الإعلام .

ونفت أن يكون الشخص الموجود بالصور التي تم تداولها هو خطيبها مؤكدة على أن ما قيل ما هو إلا اجتهادات خاطئة من البعض .

وحرصت منة عرفة على توجيه الشكر لكل من وجه لها التهنئة على خطوبتها التي كانت قد أعلنت عنها يوم الثلاثاء الماضي دون الكشف عن هوية العريس أو أية تفاصيل أخرى .

حيث اكتفت بنشر صورة كارتونية عبر حسابها على إنستجرام تعبر عن المناسبة وكتبت في تعليقها عليها : ” تمت خطبتي ” .. وقامت منة عرفة بإغلاق خاصية التعليقات على الصورة .