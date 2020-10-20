أجرت الفنانة ” منة عرفة ” لقاءا مع برنامج ” The Insider بالعربي ” ردت من خلاله عن ما تردد عنها خلال الفترة الأخيرة عن إجرائها لعمليات تجميل والتي غيرت كثيرا من شكلها ملامحها في الصور التي ظهرت بها مؤخرا .

فكشفت منة عرفة حقيقة الأمر نافية إجرائها بأي عمليات تجميل مشيرة إلى أنها تلتقط صورا عبر تطبيق إنستجرام وتستعين بالفلاتر المختلفة التي تغير ملامح الوجه بعض الشيء .

فقالت : ” أنا بتصور على إنستجرام وهو منزل فلتر فأنا بتصور بالفلتر وهو بيغير شوية في الملامح بيكبر البوق شوية .. لكن أنا عمري ما عملت أي حاجة خالص ليها علاقة بالتجميل ” .