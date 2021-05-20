كشفت الفنانة الشابة منة عرفة عن سبب عدم نشر صورة خطيبها، رغم تأكيدها أنها تخشى الحسد من قبل.

وقالت منة إنها فضّلت عدم نشر صورة خطيبها بناءً على رغبته بعدم إقحام وسائل الإعلام في حياتهما الشخصية، ونفت أن تكون الصورة التي نُشرت في بعض المواقع لخطيبها، ووصفت الأمر بـ”اجتهادات خاطئة من البعض”، شاكرةً كل من هنّأها على خطوبتها.

يُذكر أن منة عرفة أعلنت عن خطوبتها من دون أن تكشف عن تفاصيل أخرى، ونشرت عبر حسابها في “إنستغرام” صورة كرتونية تعبّر عن المناسبة وعلّقت عليها بـ “تمت خطبتي” من دون الكشف عن هوية خطيبها، وأغلقت بالتالي خاصية التعليقات على الصورة… وهو ما جعل عدداً كبيراً من الجمهور يربط بين إعلان منة الخطوبة بدون أي تفاصيل وإعلان خطيبها السابق اليوتيوبر علي غزلان خطوبته، مؤكدين أنها أقدمت على تلك الخطوة بدافع الغيرة لا أكثر، وشكّك عدد كبير في صحة خبر الخطوبة من الأساس.

يُشار إلى أن آخر أعمال منة عرفة كان مشاركتها في إحدى حكايات مسلسل “ورا كل باب” الذي عُرض قبل شهر رمضان عبر قناة “الحياة”.