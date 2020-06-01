قامت الفنانة ” منة عرفة ” بحذف جميع الصور التي تجمعها باليوتيوبر الشهير ” على غزلان ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

كما لاحظ المتابعون قيام علي غزلان بنفس الأمر عبر حسابه على موقع إنستجرام .

ولكنها أبقت على الصورة التي جمعتها به مع عدد من الفنانين أثناء تصويرها لأغنية حمادة هلال ” جمالها ” التي شاركتها معه .

وهو الأمر الذي أثار الجدل والتساؤلات بين المتابعين عن السبب من وراء قيامهما بذلك .. فالبعض أشار إلى إنهما فضلا إيقاف الشائعات حولهما وإنهاء العلاقة .. على الرغم من عدم تأكيد أيا منهما عن علاقتهما أو نفيها .

بينما البعض الآخر قال إنهما قاما بذلك من أجل البحث عن الأضواء مرة آخرى كما أعتادا بعد أن تلاشت من عليهما في الفترة الأخيرة .