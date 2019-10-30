منة فضالي بإطلالة مثيرة بالابيض والاسود!

نشرت الفنانة المصرية منة فضالي، صورة جديدة أطلت من خلالها بشكل مختلف وجريء عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت منة فضالي في الصورة بـ “بلوفر” صوف أوف شولدر أبيض اللون قصير جدا يكشف عن معظم جسدها ، وحافية القدمين، وامامها حذاء ذات كعب عالي أسود اللون.

وعلقت منة على الصورة وقالت:” يمكن أن تنسى الموقف أو تنسى الكلمة التي قيلت لك .. قد تنسى تاريخ ذلك اليوم، أو تفقد القدرة على تمييز الوجوه الموجودة، لكنك لن تنسى الشعور الذي تُرك في داخلك لحظة !”.

وقد اثارت الصورة تفاعلا كبيرا من متابعي منة فضالي من خلال الاعجابات والتعليقات متغزلين بجمالها.